روسيا: لم نتلق ردا على مقترح تجديد اتفاق الحبوب 60 يوما

قالت روسيا اليوم الثلاثاء، إنها لم تتلق بعد ردا رسميا من جميع الأطراف على اقتراحها بشأن تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود لمدة 60 يوما.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين قوله: "لم نتلق بعد ردا رسميا من الأطراف، أبلغنا الأطراف وممثلي الأمم المتحدة بموقفنا أمس".