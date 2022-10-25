في زيارة مفاجئة "للتضامن".. الرئيس الألماني يصل إلى كييف

وصل الرئيس الألماني إلى كييف، يوم الثلاثاء، في أول زيارة له لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، وهي رحلة تأتي وسط تحذيرات موسكو من هجوم بـ"قنبلة قذرة" مع دخول الصراع شهره التاسع.

وقال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير بعد وصوله: "كان من المهم بالنسبة لي في هذه المرحلة من الهجمات الجوية بطائرات بدون طيار وصواريخ كروز وصواريخ إرسال إشارة تضامن مع الأوكرانيين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ونشرت المتحدثة باسم شتاينماير، كرستين جاميلين، صورة له في كييف يوم الثلاثاء. وكتبت على تويتر: "تضامننا لم ينقطع وسيظل كذلك".