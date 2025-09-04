تحمل 22 صاروخاً.. أمريكا تستعد للصين بمقاتلة جديدة من سلالة F-15

تقدم الولايات المتحدة الأمريكية سلاحاً إستراتيجياً جديداً لقواتها الجوية، وهو مصمّم لتعزيز تفوّقها أمام التهديدات الصينية المتزايدة، خاصة مجابهة صواريخها بعيدة المدى.

ووفق تقرير لموقع "ناشيونال سكيورتي جورنال"، تبرز طائرة F-15EX Eagle II، وهذه الطائرة، مشتقة من F-15E Strike Eagle، وتجمع بين الإرث العريق لسلسلة F-15 وتكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، مما يجعلها منصة متعددة الأدوار قادرة على تحدي الدفاعات الجوية الصينية المتطورة.

تتميز F-15EX بقدرات متقدمة تشمل أنظمة تحكم طيران سلكية، شاشة لمس كبيرة، ونظامي توجيه رقميين مثبتين على الخوذة، إلى جانب نظام AN/ALQ-250(V)1 للإنذار السلبي النشط، الذي يعزز قدرتها على البقاء في بيئات قتالية معادية.

ورغم أنها ليست طائرة شبحية مثل F-22 أو F-35، فإنها تتفوق في مناورات القتال الجوي وقوتها النارية، حيث يمكنها حمل ما يصل إلى 22 صاروخاً جو-جو، بما في ذلك 12 صاروخ AMRAAM بعيد المدى وصواريخ AIM-9X Sidewinder قصيرة المدى، بالإضافة إلى مدفع M61 Vulcan عيار 20 ملم بـ500 طلقة.

وهذه القدرة تجعلها "شاحنة صواريخ" بإمكانيات هائلة، خاصة في سيناريوهات الهجوم على أهداف بحرية وبرية، ووفقاً لتقرير مكتب مدير الاختبار والتقييم التشغيلي، أثبتت F-15EX فعاليتها في مهام التفوق الجوي، سواء الدفاعية أو الهجومية، ضد طائرات العدو من الجيل الخامس.

وتمكنت الطائرة من اكتشاف وتتبع التهديدات على مسافات مناسبة، مع استخدام أنظمتها المتقدمة لتحديد الأهداف وإطلاق الأسلحة مع الحفاظ على سلامتها، لكن التقرير أشار إلى تحديات محتملة تتمثل في الصواريخ الصينية بعيدة المدى، مثل HQ-9 (مدى 239 كم)، PL-17 (مدى 250-310 أميال)، وPL-16 (مدى 190 ميلًا)، والتي تستهدف أصولاً حيوية مثل ناقلات الوقود وطائرات الإنذار المبكر.

ورداً على هذه التهديدات، تمتلك F-15EX أسلحة بعيدة المدى مثل صاروخ AGM-158C LRASM المضاد للسفن (مدى 250-300 ميل)، مع خطط لتطوير نسخة C-3 بمدى يصل إلى 600 ميل.

وهذه الصواريخ تعزز قدرة الطائرة على مواجهة السفن الحربية الصينية في المحيط الهادئ. كما اقترحت شركة بوينج دمج أنظمة التشويش الإلكتروني من طائرة EA-18G Growler، مما يحول F-15EX إلى منصة هجوم إلكتروني تدعم الطائرات الأخرى في اختراق المجال الجوي المتنازع عليه.

وتعمل F-15EX بتناغم مع F-22 وF-35، حيث توفر القدرة على إطلاق صواريخ من مسافات بعيدة، بينما تتولى الطائرات الشبحية الرصد والتوجيه. ومع خزانات الوقود المتوافقة، تمتد قدرة الطائرة على القتال لمسافات طويلة، مما يجعلها مثالية للعمليات في المحيط الهادئ.