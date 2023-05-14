واشنطن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

رحب البيت الأبيض بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة الجهاد الإسلامي التي تتخذ من قطاع غزة مقرا أمس السبت، وشكر مصر على التوسط من أجل وقف التصعيد في القتال عبر الحدود كما توجه بالشكر للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "ترحب الولايات المتحدة بإعلان الليلة بخصوص وقف إطلاق النار بين إسرائيل ومسلحين يتخذون من قطاع غزة مقرا بوساطة الحكومة المصرية بعد نحو خمسة أيام من القتال".

وقال البيت الأييض إن مسؤولين أمريكيين يعملون مع شركاء إقليميين لتطبيق القرار، وشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين كبار على "الجهود الدبلوماسية شديدة الأهمية"، كما توجه بالشكر للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.