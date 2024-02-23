رئيس البرازيل يختار الصمت إزاء تهمة "محاولة انقلاب"
لزم الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الصمت أمام الشرطة التي استدعته للاستجواب في إطار شبهة ضلوعه في"محاولة انقلاب" للبقاء في السلطة.
ودعا زعيم المعارضة، الذي حكم عليه بعدم الأهلية الانتخابية حتى العام 2023 بتهمة التضليل الإعلامي، أنصاره إلى "التجمع السلمي" في اختبار لمدى شعبيته، إذ من المتوقع أن تنظم تظاهرة يوم الأحد المُقبل في ساو باولو.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محاميه باولو كونيا أن "السبب الوحيد الذي دفعه إلى التزام الصمت هو أنه أمام تحقيق شبه سري".
وأوضح أن عدم الحصول على كل وثائق الملف "يمنع الدفاع عن الاطلاع على العناصر التي استدعي على أساسها" بولسونارو في إطار هذه الجلسة، التي امتدت نصف ساعة فقط.
فيما أكد محامي بولسونارو في بيان أن رئيس البلاد السابق "لن يتوانى عن الكلام" إلى الشرطة "عند ضمان الاطلاع على الوثائق، علما أنه استجاب على الدوام مع استدعاءات الشرطة".
وذكرت الصحف المحلية أن نحو 20 شخصية من معسكره يشتبه في ضلوعهم أيضًا استجوبهم المحققون بالتزامن معه في مدن عدة في البلاد.
وقال موقع "جي1" الإخباري، إن 7 منهم لزموا الصمت أيضا من بينهم ثلاثة ضباط كبار كانوا ضمن حكومة بولسونارو.
ويؤكد الرئيس السابق براءته وأنه ضحية "اضطهاد لا يرحم" من جانب حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي هزمه في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2022.
وفيما يرى خبراء عدة أن احتمال دخول بولسونارو السجن قائم جدًا، حيثُ أكد كونيا أن الرئيس السابق "لا يخشى شيئا لأنه لم يرتكب أي جرم".
وفي الـ8 من شهر شباط/ فبراير الجاري، استهدفت عملية للشرطة حملت اسم "ساعة الحقيقة" مساعدين سابقين مقربين من الرئيس السابق مع عشرات المداهمات والتوقيفات.
ومنع بولسونارو من مغادرة الأراضي البرازيلية للاشتباه في أنه شارك في خطة واسعة تم في إطارها حشد وزراء وعسكريين كبار لضمان بقائه في السلطة بنتيجة الانتخابات الرئاسية في العام 2022.
وكان قد اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مقار القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا وألحقوا بها أضرارا جسيمة، في الـ8 من شهر كانون الثاني/يناير 2023، أي بعد أسبوع على تنصيب لولا.
يقول المحققون إن الاستعدادات كانت قائمة للقيام "بانقلاب عسكري بهدف منع الرئيس المنتخب شرعيا من تولي السلطة".
وتقول الشرطة، إن بولسونارو قام شخصيا بتحرير مسودة مرسوم كان سيدعو فيه إلى انتخابات جديدة، ولكن في نهاية المطاف، لم يتم إصداره.