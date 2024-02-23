رئيس البرازيل يختار الصمت إزاء تهمة "محاولة انقلاب"

لزم الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الصمت أمام الشرطة التي استدعته للاستجواب في إطار شبهة ضلوعه في"محاولة انقلاب" للبقاء في السلطة.

ودعا زعيم المعارضة، الذي حكم عليه بعدم الأهلية الانتخابية حتى العام 2023 بتهمة التضليل الإعلامي، أنصاره إلى "التجمع السلمي" في اختبار لمدى شعبيته، إذ من المتوقع أن تنظم تظاهرة يوم الأحد المُقبل في ساو باولو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محاميه باولو كونيا أن "السبب الوحيد الذي دفعه إلى التزام الصمت هو أنه أمام تحقيق شبه سري".

وأوضح أن عدم الحصول على كل وثائق الملف "يمنع الدفاع عن الاطلاع على العناصر التي استدعي على أساسها" بولسونارو في إطار هذه الجلسة، التي امتدت نصف ساعة فقط.