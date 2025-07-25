إيران تطلق قمرا صناعيا من روسيا (فيديو)‎

أعلنت إيران، الجمعة، عن إطلاق القمر الصناعي "ناهيد 2" بنجاح إلى الفضاء، وذلك باستخدام صاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة "فوستوجني" الفضائية في روسيا، ضمن برنامج فضائي يهدف إلى تطوير قدرات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وذكر التلفزيون الإيراني أن القمر الذي يبلغ وزنه نحو 110 كيلوغرامات، جرى تصميمه وتطويره بالكامل داخل إيران من قبل باحثين في مؤسسة أبحاث الفضاء الإيرانية التابعة لوزارة الاتصالات، وبمشاركة عدد من الشركات التكنولوجية المحلية الناشئة.

ويهدف "ناهيد 2" إلى اختبار تقنيات الاتصالات ضمن نطاق Ku band في بيئة المدار الفضائي، في خطوة تُعد نقلة نوعية ضمن خطة طهران لإنشاء منظومات اتصالات فضائية مدارية منخفضة (LEO) وعالية (GEO).

ويتضمن القمر أيضاً تجارب عملية على تقنيات حديثة تشمل: التحكم ثلاثي المحاور، الاتصالات الثنائية متعددة النطاقات، إدارة البيانات، وتوزيع الطاقة أثناء وجوده في المدار.

أخبار ذات علاقة سلطات اليمن تكشف تفاصيل إحباط أكبر شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين (فيديو)

وأضاف التقرير الرسمي أن "ناهيد 2" لا يُعد مجرد تجربة تكنولوجية، بل يمثل تقدماً استراتيجياً نحو دخول إيران مرحلة الأقمار الصناعية التشغيلية، بما يعزز قدراتها على بناء شبكات اتصالات مستقلة في المستقبل القريب.