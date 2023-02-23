قناة: السلطة الفلسطينية ألغت محادثات مع إسرائيل بسبب عملية نابلس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن السلطة الفلسطينية ألغت محادثات مع مسؤولين إسرائيليين كبار، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس، الأربعاء، والتي استشهد على إثرها 11 فلسطينيا.

وبحسب ما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن محادثات كان من المقرر أن تجري بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين كبار، استكمالاً لمحادثات جرت السبت الماضي، إلا أنها ألغيت بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس.