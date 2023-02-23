قناة: السلطة الفلسطينية ألغت محادثات مع إسرائيل بسبب عملية نابلس
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن السلطة الفلسطينية ألغت محادثات مع مسؤولين إسرائيليين كبار، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس، الأربعاء، والتي استشهد على إثرها 11 فلسطينيا.
وبحسب ما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن محادثات كان من المقرر أن تجري بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين كبار، استكمالاً لمحادثات جرت السبت الماضي، إلا أنها ألغيت بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس.
وأشارت القناة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم في السلطة الفلسطينية "كانوا قد توصلوا بالفعل إلى استنتاجات وتفاهمات لتهدئة الأوضاع قبل حلول شهر رمضان، إلا أن المحادثات توقفت بعد العملية في نابلس" التي وصفها مسؤولو السلطة الفلسطينية بـ"المجزرة".
وقبل أيام، كشف موقع "واللا" الإسرائيلي عن "قناة اتصال سرية بين مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والسلطة الفلسطينية، رغم إعلان الأخيرة وقف التنسيق الأمني بين الجانبين منذ نحو شهر.
وقال الموقع الإسرائيلي إنه "منذ أكثر من شهر تجري محادثات مباشرة بين مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسن الشيخ، في محاولة لمنع التصعيد".
وأضاف الموقع نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية أنه "في الأيام القليلة الماضية عقد المسؤولان اجتماعاً لصياغة التفاهمات التي أدت إلى تأجيل التصويت في مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي، وأن الحكومة الأمريكية على علم بالمحادثات عبر القناة السرية".
وقررت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، التوجه لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن "القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".