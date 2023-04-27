كندا تعتزم إرسال نحو 200 جندي لدعم عمليات الإجلاء من السودان

قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، الأربعاء، إن بلادها ستنشر نحو 200 جندي لتنسيق عمليات الإجلاء من السودان الذي يشهد صراعًا حاليًا، في الوقت الذي أعلنت فيه أوتاوا إجلاء نحو 180 كنديًا.

وأكدت الحكومة الكندية أنه يوجد نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريبًا طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء نحو 180 كنديًا من المنطقة بمساعدة دول أخرى، مضيفة أن الحكومة الاتحادية تعمل على بدء عمليتها الخاصة لإجلاء المدنيين.