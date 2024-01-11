رئيس الوزراء الفرنسي "أتال" أمام ملفات معقدة.. ما هي؟

يواجه رئيس الوزراء الفرنسي المعين حديثًا، غابرييل أتال، طريقًا مليئًا بالتحديات أثناء توليه هذا المنصب، حيث ورث قضايا معقدة ومشروعات غير مكتملة من إليزابيث بورن.

صحيفة "لوموند" الفرنسية استكشفت مجالات الاهتمام الرئيسة والتحديات المحتملة التي من المقرر أن يواجهها أتال في منصبه.

وأشارت إلى أن فترة غابرييل أتال كرئيس للوزراء تتضمن معالجة عدد لا يحصى من التحديات المعقدة، بما في ذلك التعامل مع قوانين الهجرة المثيرة للجدل، ومعالجة المسؤوليات المالية، وإدارة الوعود التي قطعها سلفه، ومعالجة القضايا المجتمعية مثل تشريعات نهاية الحياة.