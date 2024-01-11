رئيس الوزراء الفرنسي "أتال" أمام ملفات معقدة.. ما هي؟
يواجه رئيس الوزراء الفرنسي المعين حديثًا، غابرييل أتال، طريقًا مليئًا بالتحديات أثناء توليه هذا المنصب، حيث ورث قضايا معقدة ومشروعات غير مكتملة من إليزابيث بورن.
صحيفة "لوموند" الفرنسية استكشفت مجالات الاهتمام الرئيسة والتحديات المحتملة التي من المقرر أن يواجهها أتال في منصبه.
وأشارت إلى أن فترة غابرييل أتال كرئيس للوزراء تتضمن معالجة عدد لا يحصى من التحديات المعقدة، بما في ذلك التعامل مع قوانين الهجرة المثيرة للجدل، ومعالجة المسؤوليات المالية، وإدارة الوعود التي قطعها سلفه، ومعالجة القضايا المجتمعية مثل تشريعات نهاية الحياة.
وقالت إنه سيتم اختبار فاعلية قيادته على هذه الجبهات المتنوعة، مع تداعيات محتملة على علاقته مع كل من الجمهور وأصحاب المصلحة السياسيين.
قانون الهجرة
تتمثل إحدى العقبات المهمة أمام أتال في القرار المرتقب الذي سيتخذه المجلس الدستوري الفرنسي بشأن قانون الهجرة المثير للجدل، والذي تم إقراره في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وتلوح إمكانية فرض رقابة جزئية بشكل كبير، حيث يتعين على أتال، الذي ظل صامتا خلال المناقشات البرلمانية، أن يتنقل بين وجهات النظر المتعارضة داخل ائتلاف الأغلبية الذي ينتمي إليه.
المالية العامة والمساعدة الطبية
وتشكل معالجة التوازن الدقيق للمالية العامة، ولاسيما هدف التشغيل الكامل الذي حدده الرئيس إيمانويل ماكرون، تحديا آخر.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على أتال متابعة التزام بورن بإصلاح هيئة المساعدة الطبية الحكومية، وهو الوعد الذي أثار التوترات مع اليمين.
الديون والضرائب
وتزيد خطة وزير الاقتصاد برونو لومير الطموحة لتحقيق وفورات بقيمة 12 مليار يورو بحلول عام 2025 من الضغط على أتال.
وتشكك "لوموند" في قدرة أتال على الوفاء بوعده السابق بتخفيض الضرائب، ولاسيما في ضوء تحديات الميزانية.
التوظيف والخدمة العامة
ويواجه هدف تحقيق العمالة الكاملة بحلول عام 2027 عقبات بسبب عدم اليقين الاقتصادي، مع ارتفاع معدلات البطالة.
وقد يحتاج أتال إلى إعادة النظر في التدابير المقترحة من حكومة بورن، مثل الإصلاحات المحتملة لسوق العمل، في السعي لتحقيق هذا الهدف.
البطالة بين كبار السن
سيكون التعامل مع مطالب برونو لومير فيما يتعلق بإعانات البطالة لكبار السن وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز جاذبية الخدمة العامة أمرًا بالغ الأهمية.
وستكون المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين بشأن التوظيف في المناصب العليا وتحقيق التوازن بين مصالح كل من أصحاب العمل والنقابات مهمة حساسة.
الموت الرحيم
وتظل قضية تشريع إنهاء الحياة "الموت الرحيم" التي لم يتم حلها، والتي وعدت بها حملة ماكرون منذ فترة طويلة، نقطة خلافية.
ويجب على رئيس الوزراء أن يتعامل مع مجلس شيوخ ذي ميول يمينية يعارض أي تغييرات في التشريعات الحالية.