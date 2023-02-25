رئيسة البيرو تعلن سحب سفير بلادها من المكسيك

أعلنت رئيسة بيرو دينا بولوارتي أمس الجمعة سحب سفير بلادها من المكسيك.

وأوضحت أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ضد حكومتها تتعارض مع الحق الدولي في عدم التدخل.

وقال الرئيس المكسيكي الأسبوع الماضي إنه لا يريد تسليم الرئاسة الدورية لتحالف المحيط الهادئ إلى البيرو لأنه يعتبرها حكومة "زائفة".