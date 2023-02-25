رئيسة البيرو تعلن سحب سفير بلادها من المكسيك
أعلنت رئيسة بيرو دينا بولوارتي أمس الجمعة سحب سفير بلادها من المكسيك.
وأوضحت أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ضد حكومتها تتعارض مع الحق الدولي في عدم التدخل.
وقال الرئيس المكسيكي الأسبوع الماضي إنه لا يريد تسليم الرئاسة الدورية لتحالف المحيط الهادئ إلى البيرو لأنه يعتبرها حكومة "زائفة".
تتكون الكتلة التجارية لتحالف المحيط الهادئ من تشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو.
وتم تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده في البيرو في ديسمبر وسط أزمة سياسية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث تمت الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيلو واعتقاله بعد محاولته حل الكونغرس الذي تسيطر عليه المعارضة بشكل غير قانوني.
وقال لوبيز أوبرادور إنه سيتشاور مع الدول الأعضاء الأخرى لتقرير ما إذا كان ينبغي أن تتولى بيرو الرئاسة الدورية للكتلة كما كان مخططًا مسبقًا.
وقال الرئيس المكسيكي خلال مؤتمر صحفي دوري "سأجري المشاورات، لأنني لا أريد إضفاء الشرعية على انقلاب".
لا أريد تسليم (الرئاسة) إلى حكومة أعتبرها زائفة ".
ودعم لوبيز أوبرادور بشدة اليساري كاستيلو منذ الإطاحة به، مما أثار توترًا مع رئيسة بيرو الحالية دينا بولوارتي.