نذر أزمة مع تركيا.. نتنياهو يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولأول مرة، بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها تركيا، إبّان الدولة العثمانية بحق الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، وذلك خلال مقابلة أجراها مع البودكاست الأمريكي الذي يقدمه باتريك بيث ديفيد، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضافت الصحيفة: "قارن باتريك بيت ديفيد خلال المقابلة، الاعتراف شبه العالمي بالهولوكوست مع الافتقار إلى الاعتراف الأوسع بالإبادة الجماعية للأرمن والآشوريين"، قائلا: "إذا كان هناك أي بلد كنت أتوقع أن يكون على القائمة التي تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن والآشوريين واليونانيين، فهي إسرائيل".

ثم سأل رئيس الوزراء بشكل مباشر: "لماذا لم تعترف إسرائيل حتى الآن بالإبادة الجماعية للأرمن والآشوريين واليونانيين التي ارتكبها الأتراك بحق تلك الجالية؟".

ورد نتنياهو قائلا: "في الواقع، أعتقد أننا فعلنا ذلك لأن الكنيست أقر قرارا بهذا المعنى".

وأعرب بيت دافيد عن عدم يقينه بشأن الطبيعة الرسمية للاعتراف متسائلا "لا أعلم إن كان هذا الكلام من نتنياهو كشخص أو إن كان من رئيس وزراء إسرائيل؟..".

وبعد ذلك قدم نتنياهو تأكيدا مباشرا قائلا: "نعم، لقد فعلت ذلك للتو".

يُشار إلى أنه في نهاية عام ٢٠١٩، اعترفت الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الأرمنية لأول مرة بقرارٍ أقرّه مجلس الشيوخ . وصرح دبلوماسي تركي آنذاك بأن "العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا في خطر".