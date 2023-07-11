أمريكا: نحاول منع إسرائيل الخروج عن السكة بشأن التعديلات القضائية

قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نايدس، الذي يقترب من إنهاء منصبه، مساء اليوم الإثنين، إن الإدارة الأمريكية تحاول منع إسرائيل من "الخروج عن سكة الحديد" خلال تشريعات التعديلات القضائية.

وأضاف نايدس، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الإصلاح القانوني الذي تروج له حكومة بنيامين نتنياهو يثير تساؤلات حول مدى ديمقراطية إسرائيل، وقوة علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وتابع: "أعتقد أن معظم الإسرائيليين يريدون أن تتدخل الولايات المتحدة في شؤونهم، وهذا يرتبط بثمن معين، يتضمن التعبير عن موقف عندما نعتقد أن الوضع يتدهور".

وأشار إلى أن إحدى الرسائل التي أرسلها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي الضغط على المكابح، والإبطاء، ومحاولة الوصول إلى توافق".