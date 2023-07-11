أمريكا: نحاول منع إسرائيل الخروج عن السكة بشأن التعديلات القضائية
قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نايدس، الذي يقترب من إنهاء منصبه، مساء اليوم الإثنين، إن الإدارة الأمريكية تحاول منع إسرائيل من "الخروج عن سكة الحديد" خلال تشريعات التعديلات القضائية.
وأضاف نايدس، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الإصلاح القانوني الذي تروج له حكومة بنيامين نتنياهو يثير تساؤلات حول مدى ديمقراطية إسرائيل، وقوة علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وتابع: "أعتقد أن معظم الإسرائيليين يريدون أن تتدخل الولايات المتحدة في شؤونهم، وهذا يرتبط بثمن معين، يتضمن التعبير عن موقف عندما نعتقد أن الوضع يتدهور".
وأشار إلى أن إحدى الرسائل التي أرسلها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي الضغط على المكابح، والإبطاء، ومحاولة الوصول إلى توافق".
ولم يتطرق نايدس إلى الأجزاء المحددة في خطة الإصلاح القضائي التي تهم واشنطن.
وحسب رأيه، تكمن المشكلة في ما أسماه "التسرع في الأمور التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة، على الأقل من الناحية المفاهيمية، بما يجعل "إسرائيل عظيمة"، أي المؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات تساعد ممثلي الولايات المتحدة على حماية إسرائيل في العالم، لافتا إلى مهمته السياسية كسفير، وقال إنه "لم يأتي للتفاوض على حل الدولتين. لقد جئت لأفعل أشياء عملية".
وأوضح أنه حافظ خلال فترة عمله على علاقات وثيقة مع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
غير أن الصحيفة تقول إنه أشاد بأكبر قدر من الثناء على رئيس حزب القائمة العربية الموحدة- الجناح الإسلامي، منصور عباس، الذي وصفه بأنه "بطل" للمخاطر السياسية التي تحملها.
وقال نايدس: "نحن بحاجة إلى المزيد من منصور عباس وقليل من الأشخاص الآخرين الذين لن أذكر أسماءهم".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، أمس الأحد، إن "الحكومة في إسرائيل هي واحدة من أكثر الحكومات تطرفا التي شهدها على الإطلاق؛ بسبب مواقف بعض وزرائها من البناء في المستوطنات، وذلك خلال مقابلة مع شبكة CNN، نُشرت أجزاء منها أمس.
وعندما سُئل بايدن عن سبب عدم دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، أجاب بايدن متهربا أن الرئيس يتسحاق هرتسوغ سيزور واشنطن قريبًا.
كما انتقد بايدن، في آذار/مارس الماضي، خطة إضعاف القضاء التي روجت لها حكومة نتنياهو، في انتقاد علني غير عادي يوجهه رئيس أمريكي لرئيس وزراء إسرائيلي.
ولم يذكر على وجه التحديد جهود الائتلاف الحكومي لإضعاف نظام العدالة، لكنه قال إن "نتنياهو لا يزال يحاول حل المشاكل داخله".
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية