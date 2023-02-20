صحف عالمية: لقاء روسي صيني يثير مخاوف أمريكا.. ورحلة أوروبية "حاسمة" لبايدن

لقاء روسي صيني

في خضم مزاعم أمريكية حول اعتزام الصين إمداد روسيا بمساعدات عسكرية "فتاكة"، سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على زيارة صينية رفيعة المستوى مرتقبة الاثنين، إلى موسكو؛ ما يثير مخاوف واشنطن من مستقبل الحرب في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن زيارة كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، إلى العاصمة الروسية اليوم تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وتشير إلى الأهمية التي توليها بكين وموسكو للعلاقة التي نمت بشكل كبير في مواجهة العداء المتزايد للغرب وإعادة الاصطفافات الجيوسياسية التي يقودها الصراع في أوكرانيا.

وتأتي الزيارة في نهاية جولة أوروبية لكبير الدبلوماسيين الصينيين، والذي أعلن السبت، في "مؤتمر ميونيخ للأمن"، أن بلاده "ملتزمة بالسلام في أوكرانيا ومتشوقة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع العالم الخارجي" بعد 3 سنوات من العزلة جراء وباء كورونا.

ورأت الصحيفة أن زيارة وانغ إلى موسكو تمثل تباينًا مع التوترات الجديدة في العلاقات الأمريكية الصينية في أعقاب قرار واشنطن بإسقاط ما زعمت أنه منطاد تجسس صيني مشبته فيه، مشيرة إلى أنها تأتي بعد لقاء وانغ ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت على هامش "مؤتمر ميونيخ للأمن".

وتأتي زيارة وانغ قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم إلقاء خطاب "كبير" أمام مجلس الاتحاد الروسي، إذ من المتوقع أن يولي فيه اهتمامًا خاصًّا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن الحرب عمَّقت من عزلة روسيا في العالم، وزادت من اعتمادها الاقتصادي على الصين؛ ما منح الأخيرة رصيدًا ثمينًا في تعزيز أولوياتها الجيوسياسية.

وأضافت أنه منذ أن أعلن الزعيم الصيني شي جين بينغ، ونظيرة الروسي عن شراكة "بلا حدود" عشية الحرب، سعت بكين إلى حل وسط بشأن الصراع، لكنها تمتنع عن إدانة الحرب.

ونقلت الصحيفة عن تيمور عمروف، الزميل في "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" قوله: "ليس من المستغرب أن نرى وانغ في أوروبا يقول شيئًا غامضًا حول مبادئ السلامة الإقليمية والقانون الدولي. وخلال وجوده في موسكو، سيتحدث عن أشياء معاكسة، مثل مواجهة الهيمنة الأمريكية".

وكان بلينكن صرَّح الأحد، أن بلاده لديها معلومات تفيد بأن الصين "تفكر في تقديم دعم فتاك" لموسكو في حربها ضد أوكرانيا، محذرًا من عواقب مثل هذه الخطوة، دون تقديم أي دليل حول هذه المزاعم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن زيارة وانغ إلى موسكو قد تمهّد الطريق أمام الزعيم الصيني لزيارة مماثلة في وقت لاحق من العام الجاري، وهي قمة من شأنها أن تظهر العلاقة بين بوتين وشي؛ "وهي علاقة شخصية وثيقة ترسخ العلاقات الثنائية بين البلدين".

في غضون ذلك، حذر محلل سياسي أمريكي من أن الصين – في حال قدمت مساعدات عسكرية لموسكو - قد تدفع بالصراع الروسي الأوكراني إلى "حرب عالمية حقيقية"؛ ما يثير مخاوف الولايات المتحدة كونها أكبر داعم لكييف فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية والمادية.

وقال توماس فريدمان، وهو كاتب عمود بارز في صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الصين تود أن تطول الحرب "لأنها تبقينا (الولايات المتحدة) مستنزفين ونحن نحرق كل أسلحتنا ومخزوننا العسكري".

وأضاف فريدمان: "هذه إشارة سيئة للغاية لتايوان أيضًا".