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وزير أمريكي يكشف حجم "غنائم ترامب" من الرسوم الجمركية

وزير أمريكي يكشف حجم "غنائم ترامب" من الرسوم الجمركية
سكوت بيسنتالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 12:58 ص

كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الثلاثاء، أن ما يقرب من 100 مليار دولار جمعتها الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية مؤخرا.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية، "نحن نقترب من حاجز الـ100 مليار دولار، وأعتقد أننا قد نصل إلى معدل سنوي يبلغ 300 مليار دولار".

وألمح الوزير في وقت سابق إلى إمكانية بلوغ حاجز الـ300 مليار دولار بحلول نهاية العام، إلا أنه لم يتضح بعد الإطار الزمني المحدد الذي يشير إليه بقوله "ما يقرب من 100 مليار".

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