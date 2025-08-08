ترامب يكشف موعد ومكان لقائه مع الرئيس الروسي بوتين

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن موعد ومكان اللقاء الذي سيجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر ترامب في تصريح له، أن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد يوم 15 أغسطس/ آب في ألاسكا.

وقال: "سيُعقد اللقاء المرتقب بيني، بصفتي رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة المقبل، الموافق 15 أغسطس/ آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".

وأضاف ترامب، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "تروث سوشال" التي يملكها: "سنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقًا. شكرًا لاهتمامكم بهذا الموضوع".