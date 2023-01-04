"النزاهة العراقية" تستقدم وزير العدل ومسؤولًا أمنيًا في الوزارة "لاستغلالهما الوظيفة"

وأضاف البيان، أن "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استنادًا إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".

وتنص المادة 329 من القانون على: "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو أي سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانونًا".