"النزاهة العراقية" تستقدم وزير العدل ومسؤولًا أمنيًا في الوزارة "لاستغلالهما الوظيفة"
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، عن استقدام وزير العدل الحالي خالد شواني ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة "لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما".
وذكر بيان للهيئة أنه "تم صدور أمر استقدام بحق وزير العدل الحالي ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة؛ لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما".
وقال البيان: "هذا القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضية الخاصة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمستندات المطلوبة".
وأضاف البيان، أن "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استنادًا إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".
وتنص المادة 329 من القانون على: "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو أي سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانونًا".