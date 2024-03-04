رئيسة القائمة الانتخابية لحزب ماكرون تهاجم اليمين المتطرف

وكانت هاير ترد على خطاب إطلاق الحملة الانتخابية لمنافسها جوردان بارديلا، الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "الممحاة الكبرى" لفرنسا على المستوى الأوروبي، خلال اجتماع في مرسيليا.

وتابعت فاليري هاير، حول تقييمها لأنشطة نواب حزب التجمع الوطني خلال فترة البرلمان الأوروبي السابقة: "لم ينجحوا في شيء"، موضحة أن بارديلا كان يركض على أجهزة التلفاز، ومن حيث النتائج في البرلمان الأوروبي، لا شيء ومن حيث النشاط، لا شيء".

وأعربت عن سخطها من الاضطرار إلى "التعليق صباحًا وظهرًا ومساءً على تغريدات أو مداخلات بارديلا".

وأضافت أن مرشح حزب التجمع الوطني لديه "مشروع مناهض لأوروبا لتفكيك الاتحاد الأوروبي، تحت ستار حماية الفرنسيين، ما سيضعفهم في الواقع بشكل واضح للغاية".

وقالت: "إنهم يريدون الفوز في الانتخابات الأوروبية للتمهيد لإعادة ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، موضحة "أنهم يعتبرونها انتخابات التجديد النصفي في فرنسا، وليست انتخابات على مستوى أوروبا".

وحاولت فاليري هاير، إعادة تأكيد "شرعيتها" في مواجهة الأسئلة المتعلقة بسمعتها السيئة، قائلة" "هذا هو التعليق الذي يدلي به الناس لي كل يوم، والآن أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدمًا، وأعتقد أنه من الشرعي أن أكون على رأس القائمة اليوم".

وردًّا على سؤال حول الدعم المحتمل الذي يمكن أن تقدمه مجموعتها في البرلمان الأوروبي "تجديد"، لترشيح أورسولا فون دير لاين لولاية جديدة على رأس المفوضية، أجابت فاليري هاير بأنها تريد انتظار "نتيجة" الانتخابات.