أمريكا تعتزم إرسال أسلحة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة، قريبًا، أنها سترسل أسلحة صغيرة وذخيرة إيرانية مُصادرة إلى أوكرانيا.

وتصادر القوات البحرية الأمريكية، منذ سنوات، أسلحة يُعتقد بأنها من إيران إلى ميليشيات الحوثيين المدعومة من قِبلها في اليمن، وعادة ما تُنقل عن طريق سفن الصيد.

وذكر مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن الإعلان قد يصدر هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تشمل الأسلحة قطعًا صغيرة مثل البنادق، ومن غير المرجح أن تُحدث فرقًا كبيرًا في ساحة المعركة في وقت أصبحت فيه الأسلحة بعيدة المدى، وأنظمة الدفاع الجوي، على رأس قائمة مطالب أوكرانيا.

ولم يخصص الكونغرس الأمريكي أي أموال جديدة لأوكرانيا في مشروع قانون مؤقت للتمويل أقره، يوم السبت، لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية، مما يسلّط الضوء على إحجام بعض الجمهوريين بشكل متزايد عن تقديم أموال لكييف.

وقالت البحرية الملكية البريطانية، في العام الماضي، إن إحدى سفنها الحربية صادرت أسلحة إيرانية، تشمل صواريخ أرض - جو، ومحركات لصواريخ كروز، من مهربين في المياه الدولية جنوب إيران، ولم يعرف إن كانت هذه الأسلحة أيضًا ستدخل في دائرة الدعم الأمريكي الجديد لكييف.