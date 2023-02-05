بكين تعترض بشدة على إسقاط المنطاد الصيني

وتعليقا على العملية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه طلب من وزارة الدفاع (البنتاغون)، يوم الأربعاء، إسقاط منطاد التجسس الصيني في أقرب وقت ممكن، وأشاد بمن فعلوا ذلك اليوم.

وأضاف بايدن للصحفيين: "لقد نجحنا في التخلص منه، وأريد أن أثني على طيارينا الذين فعلوا ذلك".

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يُشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.

جاء تصريح بايدن ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الذي يحلق في أنحاء البلاد، فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأمريكية.