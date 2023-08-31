بعد انقلاب أطاح بـ"بونغو".. الغابون تترقب الخطوة التالية للمجلس العسكري

تترقب الغابون اليوم الخميس، الخطوة التالية للمجلس العسكري الجديد، بعد يوم من إطاحته بالحكومة وتعيين قائد جديد واحتجاز الرئيس علي بونغو، الذي حكم البلاد لفترة طويلة في مقر إقامته.

وأعلن المجلس العسكري الاستيلاء على السلطة عبر التلفزيون الوطني قبل فجر أمس الأربعاء، وألغى نتائج الانتخابات التي أُعلنت قبل ذلك بدقائق وتضمنت فوز بونغو بولاية ثالثة بما يعني تمديد حكم عائلته المستمر منذ 56 عاما.