احتجاجا على تعديلات القضاء.. مسيرة من تل أبيب إلى القدس "مشيًا على الأقدام"

انطلق آلاف من الإسرائيليين في مسيرة احتجاجية من مناطق تل أبيب، منذ ليل الخميس الجمعة، باتجاه مدينة القدس "مشيًا على الأقدام"؛ سعيًا للوصول لمبنى البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يوم الاثنين، موعد المصادقة على قانون الإصلاح القضائي "حجة المعقولية".

ويسعى القائمون على تلك المسيرة للتظاهر، الإثنين، أمام "الكنيست"؛ لمطالبة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بالعدول عن التعديلات القضائية التي تتيح الحد من صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية.

وخيم المشاركون بالمسيرة، مساء الخميس، على الطريق الرئيس الواصل بين تل أبيب والقدس، وتابعوا سيرهم على الأقدام باتجاه القدس، صباح اليوم الجمعة، بعد أن التحقت بهم مجموعات من أطراف مدينة تل أبيب و"الكيبوتسات - القرى التعاونية" القريبة.