ناخبو كتالونيا يمنحون فرصة جديدة لـ"الزعيم المنفي"

يتوجه الناخبون في إقليم كتالونيا بإسبانيا إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم والاختيار ما بين سياسي انفصالي منفي قاد حملة لاستقلال الإقليم في عام 2017، وبين حكومة مناهضة للاستقلال بقيادة الحزب الاشتراكي.

وتتوقع استطلاعات الرأي وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، تقدمًا مريحًا للمرشح الاشتراكي سلفادور إيلا على حزب معًا لأجل كتالونيا (يونتس) الانفصالي المتطرف، ومنافسه الأكثر اعتدالًا وهو حزب اليسار الجمهوري (إي.آر.سي) الذي يحكم حاليًّا الإقليم الغني الواقع شمال شرق إسبانيا.

ومرشح حزب يونتس في الانتخابات هو كارلس بودجمون، الذي كان رئيسًا لكتالونيا خلال محاولة باءت بالفشل للانفصال عن إسبانيا في عام 2017 قبل أن يفر إلى بلجيكا، وقد تعهد بإحياء محاولة الاستقلال.

وقال بودجمون أمام تجمع في ختام الحملة الانتخابية في جنوب فرنسا قرب حدود كتالونيا يوم الجمعة، "اليوم نحن أقوى وأكثر صمودًا وتصميمًا. حان وقت العودة".

ويواجه بودجمون إجراءات ملاحقة قضائية في إسبانيا بسبب محاولة الاستقلال التي أثارت في ذلك الحين أسوأ أزمة سياسية شهدتها البلاد منذ عقود، وسيتمكن من العودة بعد العفو الذي قدمته الحكومة الاشتراكية والذي من شأنه أن يلغي مذكرة اعتقال صادرة بحقه.