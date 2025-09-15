"تحالف تحت النار".. توترات غير مسبوقة بين بكين وطهران تهدد درع إيران الدفاعي

كشفت مصادر صينية مطلعة، عن وجود خلافات بين بكين وطهران حول منظومة الاتصالات المتطورة التي تم الاتفاق منذ أسبوعين على إمداد الصين لإيران بها، لمنع اختراقات إسرائيل التي جرت في حرب الـ12 من التكرار مرة أخرى في أي هجوم قادم.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الخلافات تكمن في تراجع طهران عن ما جرى الاتفاق عليه بأن يكون تشغيل منظومة الاتصالات التي سيتم تحديثها من جانب الصين، عبر مركزي تحكم في بكين وطهران، لترفض إيران ذلك وتتمسك بأن يكون عدد مراكز التحكم واحدا ولديها فقط.

نقض الاتفاق

وبحسب المصادر، فإنه بالرغم من تجهيز آلية العمل بين الجانبين والاستعداد لتجربة التعرض لأكبر عمليات اختراق، للتأكد من مدى قدراتها على منع التحكم فيها من أي جانب معاد، ومنع تجدد ما جرى من إسرائيل في اختراق شبكة الاتصالات المركزية لمنظومات الدفاعية لإيران في حرب يونيو الماضية، إلا أن طهران تتمسك بنقض ما تم الاتفاق عليه في مدينة تيانجين الصينية منذ أسبوعين.

وأفادت المصادر، أن إيران تريد أن يكون عدد مراكز التحكم في شبكة الاتصالات المركزية الجديدة لمنظوماتها الدفاعية التي توفر الصين جانبا كبيرا من هيكلها الأساسي بتحديثها بشكل شامل، واحدا فقط ولدى طهران، وإلا يكون هناك مركز تحكم آخر في بكين، عكس ما اتفق عليه مؤخرا ووافق عليه المسؤولون الإيرانيون في وقت سابق.

وأكدت المصادر أن شبكة الاتصالات الصينية التي من المفترض أن تعتمد عليها منظومة الدفاعات الإيرانية في منع أي اختراق لتقنياتها التي تم الاتفاق عليها، على مستويات عسكرية في المرحلة المقبلة، لديها القدرة على تفعيل واستقبال وإرسال موجات وإشارات تقدر بالآلاف في الدقيقة الواحدة، وتجمع بصيغة التخزين، على جميع الدرجات والأجهزة العسكرية وعلى مستوى جميع المناطق الجغرافية بإيران.

تفاصيل الخلاف

وذكرت المصادر، أن "الخلاف يكمن بشكل صريح من إيران، في أن يكون مركز التحكم والتخزين لهذه المنظومة لديها فقط، لأنها تتعلق بأمنها القومي وأنه يجب ألّا يكون هناك من يعرف تفاصيلها حتى من أقرب الحلفاء ومن ساعد على إعداد هذا الشبكة".

بينما يرى الجانب الصيني، بحسب المصادر، أنه يجب أن يكون حاضرا في هذه الشبكة حتى يستطيع التعامل مع أي اختراق لها وكشف أية محاولات للتسلل إلى هذه المنظومة، في وقت يحمل مخاوف اختراق قائمة من الداخل الإيراني.

وأشارت المصادر إلى أن بكين ترى أن ليس من حق طهران في هذا التوقيت الانفراد بهذه الشبكة في ظل وجود شبكات تجسس وعناصر تعمل لصالح الغرب وإسرائيل؛ وهو ما تسبب في سقوطها في الحرب الماضية بهذا الشكل، وأن طهران مازالت حتى الآن تحاول الوقوف على عناصر من بينها قيادات عسكرية أو استخباراتية، تشكل ثغرات لصالح أعدائها في قلب أجهزتها.

وتابعت المصادر أن هذه الشبكة التقنية التأمينية تحمي أهم النظم العسكرية لإيران وهي الدفاعية التي كانت سببا في ضرب مواقع عسكرية ونووية فيها بعد أن تم تعطيلها وقت الحرب من عملاء بالداخل، ولفتت المصادر في هذا الصدد، أن الصين في الأساس كانت لا تريد أن يكون لطهران غرفة تحكم في شبكة الاتصالات التي ستحمل تقنيات عمل حديثة ومعقدة لمنظوماتها الدفاعية.

مسارات الجاهزية والتأمين لإيران

وكان قد جاء الاتفاق على هذه الشبكة الصينية للقيام بهذا الدور، خلال اجتماعات منذ أسبوعين في منتجع على حدود مدينة تيانجين الصينية، جمع عسكريين صينيين مع وفود عسكرية وتقنية روسية وإيرانية رفيعة المستوى، لبحث مسارات الجاهزية والتأمين لإيران كي لا تقع في "الفخ" مرة أخرى، أمام الحرب المتوقعة تجاهها من جانب إسرائيل بدعم أمريكي غربي.

وجاء في هذه الاجتماعات، تأكيد من بكين وموسكو للمسؤولين الإيرانيين على تقديم دعم تقني وتكنولوجي متعدد لطهران، وعلى أعلى مستوى، بهدف تلافي الأخطاء التي تسببت في انهيار المنظومة الصاروخية الإيرانية في الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وتم التوافق في هذه الاجتماعات "السرية" وقتئذ بين موسكو وبكين على التقاسم بينهما في تقديم دعم متعدد الجوانب ،بغرض جاهزية المنظومة الصاروخية الإيرانية لمواجهة أي هجمات لمواقع عسكرية أو نووية، وأن تكون تلك المنظومات متعددة الأغراض والمدى والقدرات للتعامل مع أي هجوم جوي وصاروخي.