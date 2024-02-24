سجلت رقمًا قياسيًا.. ما العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا؟ (إنفوغرافيك)

لم تقتصر الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت، في شباط/ فبراير 2022، على المواجهات العسكرية فقط، إذ أصبحت موسكو صاحبة الرقم القياسي في عدد العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب.

وفرضت واشنطن وحلفاؤها 12 حزمة عقوبات، تضمنت: فصل البنوك الروسية عن أنظمة الدفع الدولية "سويفت"، وحظر توريد التكنولوجيا إلى روسيا، بالإضافة الى عقوبات على قطاع الطاقة، وتقييد بيع الغاز والنفط الروسي إلى عدد من الدول، وعقوبات طالت السياسيين والاقتصاديين وحتى الصحفيين الروس.

بالإضافة إلى ذلك، انسحبت أكثر من 90% من الشركات العالمية من البلاد وباعت أصولها.

وتقول الإحصائيات إن 500 شركة دولية تمتلك أكثر من 5 آلاف علامة تجارية أوقفت عملها في روسيا أو حظرت دخول بضائعها، كما كشفت أن هذه الشركات خسرت نحو 103 مليارات دولار.

ووصلت العقوبات إلى الجو، إذ حظرت خطوط طيران رحلاتها من روسيا إلى العالم، كما امتنعت شركات صناعة الطائرات العالمية عن بيع قطع الغيار أو تقديم خدمات الصيانة لشركات الطيران الروسية.

وفي آذار/ مارس 2022، تجاوزت روسيا إيران، وباتت صاحبة الرقم القياسي بعدد العقوبات البالغ 7116، بينما وصل عدد الدول المشاركة بالعقوبات بشكل مباشر أو غير مباشر نحو 80 دولة.

وطالت القيود الأصول الروسية، إذ تم تجميد ما يزيد على 300 مليار دولار في البنوك العالمية، في المقابل تمتلك الدول الغربية سواءً عبر الشركات أوالبنوك مبالغ تصل إلى 280 مليار دولار، ما يعادل تقريبًا ما تملكه موسكو في الخارج.

ولم تكتفِ الدول الغربية بالعقوبات الاقتصادية، إذ فرضت عقوبات دبلوماسية، بعد أن لجأت عدة دول، وتحديدًا في أوروبا الشرقية، إلى طرد أكثر من 1250 دبلوماسيًا وموظفًا من الروس.

ورغم كل القيود، كشفت الأرقام أن اقتصاد روسيا سجل، في نهاية العام 2023، نموًا بلغت نسبته 3.6%، حيث اعتمدت موسكو، وفق السلطات، على فتح أسواق بديلة، ما جعل اقتصادها ينمو على عكس التوقعات.