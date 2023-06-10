زيلينسكي يتكتم على تفاصيل "الهجوم المضاد"

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، الإفصاح عن تفاصيل الهجوم المضاد الذي تجهز له كييف في مواجهة القوات الروسية.

وقال زيلينسكي للصحفيين، إن الهجوم المضاد والعمليات الدفاعية جارية في أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

وأحجم زيلينسكي عن التعليق عندما طُلب منه، خلال مؤتمر صحفي في كييف، أن يعقب على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بأن قوات كييف بدأت هجومها المضاد الذي تحدثت عنه كثيرًا.

والجمعة، أعلن بوتين، أن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ، لكن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع لرؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة: "يمكننا القول، بشكل قاطع، إن الهجوم المضاد قد بدأ، وهذا واضح من خلال استخدام الاحتياطيات الإستراتيجية".