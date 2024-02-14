خطط لاغتيال بوش.. محكمة أمريكية تقضي بسجن عراقي 14 عامًا

قضت محكمة أمريكية بسجن لاجئ عراقي أكثر من 14 عامًا، سعى لجلب فرقة اغتيال تابعة لتنظيم داعش بهدف قتل الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، وفق صحيفة "واشنطن تايمز".

وأوضحت الصحيفة أن القاضي مايكل واتسون أصدر قراره، الإثنين الماضي، بسجن اللاجئ شهاب أحمد شهاب 178 شهرًا، بعد أن اعترف بأنه مذنب بمحاولة تقديم دعم مادي لـ"إرهابيين".

كما أمر القاضي بمواجهة شهاب 15 عامًا من الإفراج تحت الإشراف، رغم احتمالية ترحيله في نهاية مدة عقوبته، وفق الصحيفة.

وقالت "واشنطن تايمز" إن شهاب ألقى اللوم على بوش في الفوضى التي عمت العراق بعد الحرب الأمريكية عام 2003، التي أطاحت بنظام صدام حسين.

ولفتت إلى أن قضية شهاب سلطت الضوء على نظام الهجرة الأمريكي سهل الاختراق.

ونقلت عن ممثلي الادعاء قولهم إن شهاب دخل الولايات المتحدة بتأشيرة حصل عليها من مسؤول فاسد بالسفارة الأمريكية في بغداد.

وأوضحت أنه بمجرد وصول شهاب إلى أمريكا، سعى بشدة للبقاء، وقدم طلب لجوء وحاول تنظيم زواج مزيف، مؤكدة حصوله "على أوراق طلاق مزورة من زوجته في العراق لمحاولة الزواج الوهمي".