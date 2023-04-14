حرب أوكرانيا وأزمة تايوان تشعلان السجال بين الصين والغرب
تسبب الجدل حول الدور الصيني في الغزو الروسي للجارة أوكرانيا، والتدخل المزعوم للدول الغربية في ملف أزمة تايوان، في سجال صيني غربي محموم.
وانتقدت الصين، اليوم الجمعة، تعليقات لرئيس الوزراء البولندي ربط فيها بين الحرب في أوكرانيا وهجوم صيني محتمل على تايوان، واتهمته بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الخميس، إن أوكرانيا إذا منيت بالهزيمة في حربها مع روسيا، فربما تقرر الصين غزو تايوان بعد ذلك بفترة وجيزة، جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها في مركز أبحاث "مجلس الأطلسي" في واشنطن.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في وارسو في بيان: "في 13 أبريل، مسؤول حكومي بولندي… قارن علنا بين قضيتي تايوان وأوكرانيا، وزعم دون سند أن أوكرانيا إن خسرت الحرب، فستهاجم الصين تايوان في اليوم التالي".
وأضاف: "أي محاولة لاستخدام قضية أوكرانيا كذريعة للتلميح إلى علاقة بقضية تايوان هي تحايل سياسي بدوافع خفية وانتهاك طائش لمبدأ احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وتدخل سافر في الشؤون الصينية الداخلية".
على الجانب الآخر، قال مستشار كبير في مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوكالة "رويترز" إن القوات الروسية تعثر على المزيد من المكونات صينية الصنع بالأسلحة الروسية المستخدمة في حرب أوكرانيا، مع تراجع المكونات الغربية التي تقيدها العقوبات.
وقال فلاديسلاف فلاسيوك الذي يقدم المشورة إلى رئيس الأركان بشأن سياسات العقوبات: "نواصل العثور على إلكترونيات مختلفة في الأسلحة التي حصلنا عليها من ساحة القتال".
وقال في مكالمة فيديو "الاتجاه العام الآن هو تراجع في المكونات غربية الصنع ولكن مع زيادة في المكونات من دولة، ليس من الصعب تخمينها، إنها الصين بالطبع".
ونفت الصين مرارا إرسال معدات عسكرية إلى روسيا منذ غزو موسكو الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط عام 2022.
وتفيد معلومات جمعها خبراء أوكرانيون من ساحة القتال واطلعت عليها "رويترز" بوجود مكونات صينية في نظام الملاحة في طائرات مسيرة من طراز أورلان التي كانت تستخدم سابقا نظاما سويسريا.