مستشار خامنئي: سفارات إسرائيل حول العالم "لم تعد آمنة"

أعلن مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون العسكرية، اليوم الأحد، أن كافة سفارات إسرائيل حول العالم "لم تعد آمنة".

وقال اللواء رحيم صفوي كبير مستشاري مرشد إيران للشؤون العسكرية، إن السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة، في إشارة للرد الإيراني على استهداف قنصلية طهران في دمشق.

ورأى أن الأحداث الجديدة ستشكل مستقبل المنطقة، معتبرًا أن الصراع في غزة يعيد تشكيل ديناميكيات الأمن العالمي، وفق تعبيره.

من جهتها، نشرت وكالة "أنباء الطلبة" الإيرانية، صورًا تظهر 9 صواريخ قالت إن مداها جميعها يصل إلى إسرائيل، في رسالة تهديدية واضحة، بعد استهداف السفارة الإيرانية في دمشق.