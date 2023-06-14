"الناتو" يعلن عن تقدّم بمحادثات انضمام السويد

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن المحادثات المنعقدة في تركيا بشأن محاولة انضمام السويد للحلف شهدت "إحراز تقدم".

وجاءت تصريحات ستولتنبرغ هذه خلال مؤتمر صحفي، عشية اجتماع مرتقب لوزراء دفاع الحلف العسكري، لكن أمينه العام، لم يقدم مزيدًا من المعلومات حول المحادثات، في تركيا.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "لا يمكنها الموافقة على عضوية السويد في الناتو قبل إيجاد حلّ لمسألة مكافحة الإرهاب".