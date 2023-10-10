روسيا تفشل في العودة إلى مجلس حقوق الإنسان
فشلت روسيا، اليوم الثلاثاء، في استعادة مقعدها في مجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي استُبعدت منه بعد غزوها لأوكرانيا، بعد حصولها على 83 صوتًا فقط من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة.
وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء للفترة 2024-2026، عضوية 15 من أصل 47 دولة في المجلس، الذي يقع مقره في جنيف، وتقسم بالمجلس الدول بحسب الأقاليم، وكل مجموعة إقليمية تختار في العادة، مسبقًا، مرشحيها الذين توافق عليهم الجمعية العامة دون صعوبة.
لكن العام الجاري، كانت هناك مجموعتان لهما عدد من المرشحين أكبر من عدد المقاعد: أمريكا اللاتينية (البرازيل، وكوبا، وجمهورية الدومينيكان، والبيرو، مرشحة لثلاثة مقاعد)، وأوروبا الشرقية (ألبانيا، وبلغاريا، وروسيا لمقعدين).
وكانت كل الأنظار تتجه نحو الترشيح الروسي بعد أيام قليلة من الغارة الروسية على قرية غروزا الأوكرانية، التي راح ضحيتها 52 شخصًا.
وتم التصويت في ظل قلّق غربي بسبب سرية الاقتراع، وتراجع الاهتمام بقضية أوكرانيا، لكن بلغاريا وألبانيا نالتا في نهاية المطاف المقعدين بحصولهما على غالبية 160 و123 صوتًا على التوالي، فيما حصلت روسيا على 83 صوتًا.
وعلّق المسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية لويس شاربونو: "لقد أرسلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إشارة قوية إلى السلطات الروسية: إن الحكومة المسؤولة عن عدد لا يحصى من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، ليس لها مكان في مجلس حقوق الإنسان".
وكان مدافعون عن حقوق الإنسان، ودبلوماسيون غربيون، حذَّروا، في الأيام الأخيرة، من إعادة انتخاب روسيا، حيثُ قال سفير ألبانيا لدى الأمم المتحدة فريد خوجة، يوم أمس الإثنين، خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن القصف على هذه القرية: "إنّ الجمعية العامة أمامها خيار مهم لتُثبت أنها غير مستعدّة للخلط بين من يُشعل النار ومن يُطفئها".
وأضاف: "أولئك الذين يهاجمون جيرانهم، الذين يقتلون الأبرياء، ويدمّرون عمدًا البنى التحتية، المدنية، والموانئ، وصوامع الحبوب، والذين يقومون بترحيل الأطفال ويفتخرون بذلك، والذين يستخدمون التعذيب، والعنف الجنسي كسلاح، والذين يغتصبون، بشكل صارخ، القوانين الدولية لحقوق الإنسان، لا مكان لهم في مجلس حقوق الإنسان".
الصين وكوبا
من جهته، قال نائب السفير الأمريكي روبرت وود، إنّ "إعادة انتخاب روسيا في هذه الهيئة، بينما تواصل ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الفظائع، ستكون وصمة عارٍ مروّعة من شأنها أن تقوّض مصداقية الأمم المتحدة".
وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد صرّح قبل أيام بأنه "لا يوجد نموذج للديمقراطية أو دولة مارقة، كما يقول البعض أحيانًا"، مضيفًا أنه "لا يمكن لأيّ دولة عضو أن تدّعي أنها محصّنة ضد انتهاكات حقوق الإنسان".
وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020، تم انتخاب روسيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات بغالبية 158 صوتًا، وفازت أوكرانيا بالمقعد الآخر بغالبية 166 صوتًا، لكن الجمعية العامة صوتت لصالح "تعليق" عضوية روسيا، في شهر أبريل/نيسان من العام 2022، حيثُ سجل 93 صوتًا لصالح التعليق، و24 ضده، وامتناع 58.
وكانت الغالية المعارضة لروسيا أقل من تلك، التي صوَّتت على القرارات التي تدافع عن سلامة أراضي أوكرانيا (حوالي 140 صوتًا)، غير أنّ مسألة مجلس حقوق الإنسان أكثر تعقيدًا، إذ إنّ بعض الدول التي تملك سجلاً مثيرًا للجدل في هذا الشأن تخشى أن تلاقي المصير نفسه.
وبخلاف روسيا، دعا حقوقيون إلى عدم التصويت لصالح الصين، وسلّطوا الضوء بشكل خاص على انتهاكات حقوق أقلية الأويغور، لكن الصين جزء من مجموعة آسيا، التي قدمت 4 مرشحين لأربعة مقاعد، وأُعيد انتخابها بغالية 154 صوتًا.
أما الأعضاء الآخرون في المجلس المنتخبون أو المعاد انتخابهم للفترة 2024-2026 فهم: بوروندي، وساحل العاج، وغانا، وملاوي، وإندونيسيا، واليابان، والكويت، وفرنسا، وهولندا، والبرازيل، وكوبا، وجمهورية الدومينيكان.