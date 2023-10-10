روسيا تفشل في العودة إلى مجلس حقوق الإنسان

فشلت روسيا، اليوم الثلاثاء، في استعادة مقعدها في مجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي استُبعدت منه بعد غزوها لأوكرانيا، بعد حصولها على 83 صوتًا فقط من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة.

وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء للفترة 2024-2026، عضوية 15 من أصل 47 دولة في المجلس، الذي يقع مقره في جنيف، وتقسم بالمجلس الدول بحسب الأقاليم، وكل مجموعة إقليمية تختار في العادة، مسبقًا، مرشحيها الذين توافق عليهم الجمعية العامة دون صعوبة.

لكن العام الجاري، كانت هناك مجموعتان لهما عدد من المرشحين أكبر من عدد المقاعد: أمريكا اللاتينية (البرازيل، وكوبا، وجمهورية الدومينيكان، والبيرو، مرشحة لثلاثة مقاعد)، وأوروبا الشرقية (ألبانيا، وبلغاريا، وروسيا لمقعدين).