عقب اغتيال تشارلي كيرك.. إدارة ترامب تطلب تمويلاً ضخماً لتعزيز الأمن

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس، تخصيص 58 مليون دولار إضافية لتشديد إجراءات الأمن لأعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، وذلك في أعقاب مقتل الناشط تشارلي كيرك.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر قوله إن الطلب المقدم من الإدارة الأمريكية يشير أيضًا إلى الاستعداد لدعم تخصيص موارد إضافية لحماية حياة المشرعين.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يشعرون بالقلق بعد مقتل كيرك، ويقترحون تعزيز الإجراءات لضمان سلامتهم.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، تعرّض تشارلي كيرك، البالغ 31 عامًا، لإطلاق نار أثناء إلقائه خطابًا في إحدى الجامعات بولاية "يوتا"، وتوفي متأثرًا بإصابته في المستشفى.

وكان كيرك، الناشط اليميني المتشدد من أشد مؤيدي الرئيس ترامب وإسرائيل وكان يدافع عن سياساته باستماتة، من خلال آرائه الخاصة.