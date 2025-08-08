بعد تقارير الوظائف.. ترامب يدافع عن الاقتصاد الأمريكي

استدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، الصحفيين بشكل غير متوقع إلى المكتب البيضاوي لعرض رسومات بيانية قال إنها تُظهر متانة الاقتصاد الأمريكي، وذلك عقب تقرير وظائف الأسبوع الماضي الذي أثار تساؤلات ودفعه إلى إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل.

وانضم إلى ترامب للحديث عن الاقتصاد ستيفن مور، الزميل الزائر الرفيع في الاقتصاد بمؤسسة "هيرتاج" المحافظة، والمؤلف المشارك لكتاب "ترامبونومكس" الصادر عام 2018.

وقام مور، وهو يقلب سلسلة من الرسوم البيانية على حامل، بالترويج لأداء ترامب كرئيس والتقليل من السجل الاقتصادي للرئيس السابق جو بايدن، فيما وقف ترامب بجواره مقاطعًا بعبارات تأييد.

وقال مور إنه تواصل مع ترامب بعدما جمع بيانات تُظهر – حسب قوله – أن الرئيس كان محقًا في إقالة إريكا ماكنتارفير، من رئاسة مكتب إحصاءات العمل، مشيرًا إلى أن تقارير المكتب بالغت في تقدير عدد الوظائف المضافة خلال العامين الأخيرين من ولاية بايدن بنحو 1.5 مليون وظيفة.

وأضاف ترامب: "أعتقد أنهم فعلوا ذلك عمدًا"، دون أن يقدم دليلًا إحصائيًا يدعم هذه النظرية.

وتُعد المراجعات عنصرًا أساسيًا في تقارير الوظائف وتميل إلى الارتفاع خلال فترات الاضطراب الاقتصادي.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، أضاف أصحاب العمل 597 ألف وظيفة، بانخفاض يقارب 44% مقارنة بالمكاسب المسجلة في الفترة نفسها من عام 2024.