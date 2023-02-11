قراصنة يقطعون بث خطاب الرئيس الإيراني في الذكرى 44 للثورة (فيديو)

وقال رئيسي أمام حشد في ساحة آزادي في طهران، إن الشعب الإيراني سيحتضنهم عندئذ "بأذرع مفتوحة".

وتوقف بث الخطاب الذي نقله التلفزيون على الهواء مباشرة لمدة دقيقة تقريبا على الإنترنت ظهر خلالها على الشاشة شعار مجموعة من المتسللين المناهضين للحكومة الإيرانية تُعرف باسم عدالة علي، كما سُمع هتاف "الموت للجمهورية الإسلامية".

واجتاحت الاحتجاجات عموم إيران بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر/ أيلول وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق.

وردت قوات الأمن بإجراءات صارمة قاتلة في مواجهة الاحتجاجات التي تشكل واحدة من أقوى التحديات أمام الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979 التي أطاحت بنظام ملكي استمر 2500 عام.

وفي إطار عفو بمناسبة ذكرى الثورة، أطلقت السلطات الإيرانية أمس الجمعة سراح فرهد ميثمي المعارض المضرب عن الطعام في السجن وكذلك الباحثة الأكاديمية فاريبا عادلخاه التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية.

وأصدر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأحد عفوا يشمل عددا كبيرا من السجناء بعضهم اعتُقلوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في الآونة الأخيرة.