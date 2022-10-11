استطلاع: استمرار تفوق لولا على بولسونارو في جولة الإعادة

أظهر استطلاع للرأي، نشره الاثنين معهد آي.بي.إي.سي للاستطلاعات، تعزيز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تقدمه بفارق طفيف على الرئيس الحالي جايير بولسونارو، قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بالبرازيل والتي ستُجرى في 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

ووصلت نسبة الدعم للولا 51 بالمئة مقابل 42 بالمئة لبولسونارو، مقارنة مع 51 بالمئة للولا و43 بالمئة لبولسونارو في الاستطلاع السابق.

وشمل استطلاع آي.بي.إي.سي ألفي شخص بين يومي الثامن والعاشر من الشهر الحالي.

وتصدَّر الرئيس اليساري الأسبق لولا دا سيلفا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة في البرازيل، متقدّمًا على الرئيس اليميني المتطرّف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، لكنّ تقدّمه جاء أقلّ ممّا توقّعته استطلاعات الرأي وبالتالي ستُجرى جولة ثانية في 30 تشرين الأوّل/أكتوبر.

وحصل لولا على 47,91% من الأصوات في مقابل 43,65% لبولسونارو، وفقًا لأرقام المحكمة الانتخابيّة العليا، بعد فرز 97,3% من الأصوات.