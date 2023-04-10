أزمة جديدة.. قارب تائه في عرض البحر يحمل 400 مهاجر

وأفادت "ألارم فون" أن ركاب القارب مصابون بالذعر ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية. وأضافت أن الوقود نفد من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه. وأوضحت أن القارب موجود حاليا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

من جهتها، قالت منظمة "سي-ووتش إنترناشونال" الألمانية غير الحكومية، على حسابها على "تويتر"، إنها عثرت على القارب وإن سفينتين تجاريتين كانتا بالقرب منه.

وأضافت أن السلطات في مالطا طلبت من السفينتين عدم القيام بعملية إنقاذ، وأن إحدى السفينتين طُلب منها فقط تزويد القارب بالوقود. ولم يتسنَّ حتى الآن التواصل مع السلطات في مالطا للتعليق.

وفي سياق متصل، قالت منظمة "ريسكشيب"، وهي منظمة أخرى ألمانية غير حكومية، الأحد، إن 23 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم الليلة الماضية في تحطم قارب آخر بالبحر المتوسط.