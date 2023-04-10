أزمة جديدة.. قارب تائه في عرض البحر يحمل 400 مهاجر
قالت خدمة الدعم "ألارم فون"، الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه البحر الأبيض المتوسط، يوم الأحد، إن قاربا يقل نحو 400 مهاجر ضلّ طريقه بين مالطا وليبيا بينما تتسرب إليه المياه، وذلك وسط ارتفاع حاد في عدد قوارب المهاجرين التي تعبر البحر من شمال أفريقيا.
وأضافت الخدمة على "تويتر" أنها تلقت اتصالا من القارب، الذي أبحر من طبرق في ليبيا الليلة الماضية، وأنها أبلغت السلطات. وقالت إنه لم يتم إطلاق أي عملية إنقاذ حتى الآن.
وأفادت "ألارم فون" أن ركاب القارب مصابون بالذعر ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية. وأضافت أن الوقود نفد من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه. وأوضحت أن القارب موجود حاليا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.
من جهتها، قالت منظمة "سي-ووتش إنترناشونال" الألمانية غير الحكومية، على حسابها على "تويتر"، إنها عثرت على القارب وإن سفينتين تجاريتين كانتا بالقرب منه.
وأضافت أن السلطات في مالطا طلبت من السفينتين عدم القيام بعملية إنقاذ، وأن إحدى السفينتين طُلب منها فقط تزويد القارب بالوقود. ولم يتسنَّ حتى الآن التواصل مع السلطات في مالطا للتعليق.
وفي سياق متصل، قالت منظمة "ريسكشيب"، وهي منظمة أخرى ألمانية غير حكومية، الأحد، إن 23 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم الليلة الماضية في تحطم قارب آخر بالبحر المتوسط.
وأضافت على "تويتر" أنها اكتشفت وجود 25 شخصا في المياه أثناء عملية إنقاذ، وتمكنت من إنقاذ 22 فقط وانتشال جثتين. وقالت ريسكشيب، إنه جرى إبلاغها بغرق نحو 20 آخرين في وقت سابق.
وفي الأسبوع الماضي، أنقذت سفينة "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود الخيرية 440 مهاجرا قبالة سواحل مالطا بعد عملية معقدة استغرقت 11 ساعة وسط أمواج عاتية.
وأعلنت السلطات فقدان 23 مهاجرا أفريقيا على الأقل ووفاة أربعة آخرين، يوم السبت، بعد غرق قاربين قبالة ساحل تونس في أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا.