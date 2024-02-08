من هو ألكسندر سيرسكي القائد الجديد للجيش الأوكراني؟

أصبح الجنرال ألكسندر سيرسكي القائد الجديد للجيش الأوكراني بدلاً من فاليري زالوجني الذي أقيل من منصبه، بعد تسريبات وتكهنات استمرت لأسابيع عن تغيير مرتقب في قيادة الجيش.

وكان سيرسكي قبل القرار الأخير، قائداً للقوات البرية في الجيش الأوكراني، منذ عام 2019. ونال خلال هذه الفترة لقب "بطل أوكرانيا" لعام 2022.

ولد ألكسندر سيرسكي في 26 يوليو/تموز من العام 1965 في قرية "نوفينكي" بمقاطعة "فلاديمير" التابعة لروسيا حالياً، والتي كانت ضمن أراضي الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت.

وتخرج سيرسكي في عام 1986 من مدرسة موسكو العليا العسكرية. وفي عام 1996 تخرج بمرتبة الشرف من أكاديمية القوات المسلحة في أوكرانيا، وفي 2005 من الأكاديمية الوطنية للقوات المسلحة.