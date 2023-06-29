رغم مذكرة اعتقال بوتين.. جنوب أفريقيا تستضيف قمة "بريكس"

واجتمع بوتين مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، في 17 حزيران/يونيو، في روسيا الحليف التاريخي القوي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا منذ أن كان حركة تحرير تناضل ضد حكم الأقلية البيضاء قبل عقود.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في بيان، "تستضيف جنوب أفريقيا قمة بريكس الخامسة عشرة في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرج، بين يومي 22 و24 آب/أغسطس 2023".

وأكد فنسنت ماجوينيا، المتحدث باسم الرئاسة، لوكالة "رويترز" أن هذا يعني أن القمة بأكملها، بما في ذلك الجزء الرئيس الذي يشارك فيه رؤساء دول بريكس، ستعقد في جنوب أفريقيا.

وقال مسؤولون من جنوب أفريقيا، في نهاية الشهر الماضي، إن دول بريكس تبحث نقل القمة إلى الصين التي ليست عضوًا في المحكمة الدولية، وما زال بوسعهم تغيير المكان في اللحظة الأخيرة.

وقالت ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء، إن بوتين لم يرد بعد على دعوة وجهت إليه قبل أن تتهمه المحكمة الجنائية الدولية في 18 آذار/مارس.

وتقول جنوب أفريقيا إنها محايدة في الصراع في أوكرانيا، لكن قوى غربية تنتقدها لأنها تحتفظ بعلاقات ودية مع روسيا بما في ذلك استضافة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وإجراء مناورات بحرية مشتركة.