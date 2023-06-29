رغم مذكرة اعتقال بوتين.. جنوب أفريقيا تستضيف قمة "بريكس"
أكدت جنوب أفريقيا، الخميس، استضافتها قمة دول بريكس، في آب/أغسطس، كما هو مزمع، وسط تكهنات حول انتقال القمة إلى الصين.
ودارت أحاديث عن نقل القمة للصين لكي يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحضور في دولة غير ملزمة بالقبض عليه باتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
ويجب على جنوب أفريقيا، بصفتها عضوًا بالمحكمة الجنائية الدولية، أن تلقي القبض على بوتين إذا حضر المحادثات بين قادة البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، بسبب مذكرة اعتقال تستند إلى مزاعم ضلوع بوتين في ترحيل أطفال من أوكرانيا، والتي ينفيها الرئيس الروسي.
واجتمع بوتين مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، في 17 حزيران/يونيو، في روسيا الحليف التاريخي القوي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا منذ أن كان حركة تحرير تناضل ضد حكم الأقلية البيضاء قبل عقود.
وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في بيان، "تستضيف جنوب أفريقيا قمة بريكس الخامسة عشرة في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرج، بين يومي 22 و24 آب/أغسطس 2023".
وأكد فنسنت ماجوينيا، المتحدث باسم الرئاسة، لوكالة "رويترز" أن هذا يعني أن القمة بأكملها، بما في ذلك الجزء الرئيس الذي يشارك فيه رؤساء دول بريكس، ستعقد في جنوب أفريقيا.
وقال مسؤولون من جنوب أفريقيا، في نهاية الشهر الماضي، إن دول بريكس تبحث نقل القمة إلى الصين التي ليست عضوًا في المحكمة الدولية، وما زال بوسعهم تغيير المكان في اللحظة الأخيرة.
وقالت ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء، إن بوتين لم يرد بعد على دعوة وجهت إليه قبل أن تتهمه المحكمة الجنائية الدولية في 18 آذار/مارس.
وتقول جنوب أفريقيا إنها محايدة في الصراع في أوكرانيا، لكن قوى غربية تنتقدها لأنها تحتفظ بعلاقات ودية مع روسيا بما في ذلك استضافة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وإجراء مناورات بحرية مشتركة.