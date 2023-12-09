نتنياهو يرحب بـ"الفيتو" الأمريكي الداعم للحرب
ثمن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار الولايات المتحدة باستخدام حق النقض في مجلس الأمن، ضد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال نتنياهو في بيان عبر الفيديو "أقدّر كثيرا الموقف الصائب الذي اتّخذته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة... بالتالي ستواصل إسرائيل حربها العادلة للقضاء على حماس وتحقيق بقية أهداف الحرب".
وأضاف نتنياهو إن "على الدول الأخرى - في إشارة إلى الدول بمجلس الأمن – أن تدرك بأنه لا يمكنها دعم القضاء على حماس وكذلك الدعوة لوقف إطلاق النار والذي سيحول دون ذلك".
وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل الحرب لتحقيق أهدافها وعلى رأسها القضاء على حركة حماس.
واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، حق النقض "الفيتو" خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط قلق متزايد بشأن عدد القتلى المدنيين هناك.
وقال نائب المندوبة الأمريكية في المجلس روبرت وود إن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار لأنه لم يذكر الهجمات التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل.
وصوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.