نتنياهو يرحب بـ"الفيتو" الأمريكي الداعم للحرب

ثمن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار الولايات المتحدة باستخدام حق النقض في مجلس الأمن، ضد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في بيان عبر الفيديو "أقدّر كثيرا الموقف الصائب الذي اتّخذته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة... بالتالي ستواصل إسرائيل حربها العادلة للقضاء على حماس وتحقيق بقية أهداف الحرب".

وأضاف نتنياهو إن "على الدول الأخرى - في إشارة إلى الدول بمجلس الأمن – أن تدرك بأنه لا يمكنها دعم القضاء على حماس وكذلك الدعوة لوقف إطلاق النار والذي سيحول دون ذلك".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل الحرب لتحقيق أهدافها وعلى رأسها القضاء على حركة حماس.