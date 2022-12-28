زعيم كوريا الشمالية يكشف عن أهداف جديدة للجيش لعام 2023

وذكر التقرير أنه في اليوم الثاني للاجتماع الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة للحزب استعرض كيم "الوضع الصعب الذي نشأ في الآونة الأخيرة" في شبه الجزيرة الكورية، والمشهد السياسي الأوسع نطاقا.

وأضاف أن زعيم الجيل الثالث حدد اتجاه "النضال ضد العدو" وأهداف تعزيز القوة الدفاعية.

وقالت وكالة الانباء المركزية الكورية إنه "حدد مبادئ الشؤون الخارجية واتجاه النضال ضد العدو الذي يجب على حزبنا وحكومتنا الالتزام به بدقة من أجل حماية الحقوق السيادية والدفاع عن المصالح الوطنية".