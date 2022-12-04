صحف عالمية: أوكرانيا تخطط للهجوم شرقا وجنوبا.. والناتو "جاهز" للحروب الإلكترونية

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح الأحد، الضوء على آخر التطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، حيث كشفت عن خطط عسكرية جديدة تتطلع إليها كييف في جنوب وشرق البلاد لاستعادة السيطرة على مدن وبلدات "محتلة" على غرار خيرسون.

كما تحدثت الصحف عن وضع متأزم بين إسرائيل وغزة، وذلك بعد تبادل للصواريخ والضربات في أحداث تنذر بموجة جديدة من العنف بعد هدوء نسبي شهدته المنطقة المضطربة عقب هدنة أغسطس.