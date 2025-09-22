نائب الرئيس الإيراني: إيران وروسيا ستوقعان وثائق لبناء وحدات طاقة نووية جديدة

العالم

23 قتيلا بغارة جوية استهدفت منطقة باكستانية حدودية

قاعدة عسكرية باكستانية قرب الحدود مع أفغانستانالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

قالت الشرطة ومصادر أمنية باكستانية إن غارة جوية على منطقة حدودية نائية في باكستان، أسفرت عن مقتل 23 مدنيًّا على الأقل، اليوم الاثنين، في منطقة تشهد تصاعدًا في أعمال العنف.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ضابط شرطة كبير في المنطقة، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن "الطائرات استهدفت أربعة منازل دُمرت بالكامل"، دون أن يُحدد هوية منفذي الهجوم.

كما أكد ضابط أمن في بيشاور عدد القتلى، لافتًا إلى وجود عشرات المخابئ التابعة لحركة طالبان الباكستانية في المنطقة.

