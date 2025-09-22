23 قتيلا بغارة جوية استهدفت منطقة باكستانية حدودية

قالت الشرطة ومصادر أمنية باكستانية إن غارة جوية على منطقة حدودية نائية في باكستان، أسفرت عن مقتل 23 مدنيًّا على الأقل، اليوم الاثنين، في منطقة تشهد تصاعدًا في أعمال العنف.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ضابط شرطة كبير في المنطقة، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن "الطائرات استهدفت أربعة منازل دُمرت بالكامل"، دون أن يُحدد هوية منفذي الهجوم.

كما أكد ضابط أمن في بيشاور عدد القتلى، لافتًا إلى وجود عشرات المخابئ التابعة لحركة طالبان الباكستانية في المنطقة.