المعارضة التركية في مأزق.. بدء محاكمة رئيس بلدية إسطنبول بتهم فساد
تلقت المعارضة التركية، اليوم الخميس، "ضربة جديدة" في أعقاب تقديم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والذي يعد أحد أبرز وجوهها، للمحاكمة عن تهمة فساد جديدة قد تطيح بمستقبله السياسي.
ويواجه إمام أوغلو حكما محتملا بالسجن ما بين ثلاث إلى سبع سنوات، وحظرا سياسيا، إذا ثبتت إدانته في أحدث القضايا، المتمثلة بالتلاعب في العطاءات، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
تأتي محاكمة أوغلو في وقت ما زالت فيه المعارضة التركية تحت تأثير صدمة الهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي ظفر بها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي محاكمة سابقة، حكم على رئيس بلدية إسطنبول بالفعل بالسجن أكثر من عامين في 2022، بعد اتهامه بإهانة مسؤولين عموميين، كما يواجه حظرا سياسيا إذا تم تأييد ذلك الحكم.
وتأجلت قضية أوغلو اليوم الخميس، إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.