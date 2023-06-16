المعارضة التركية في مأزق.. بدء محاكمة رئيس بلدية إسطنبول بتهم فساد

تلقت المعارضة التركية، اليوم الخميس، "ضربة جديدة" في أعقاب تقديم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والذي يعد أحد أبرز وجوهها، للمحاكمة عن تهمة فساد جديدة قد تطيح بمستقبله السياسي.

ويواجه إمام أوغلو حكما محتملا بالسجن ما بين ثلاث إلى سبع سنوات، وحظرا سياسيا، إذا ثبتت إدانته في أحدث القضايا، المتمثلة بالتلاعب في العطاءات، وفق ما نقلته وكالة رويترز.