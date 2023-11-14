إسبانيا تعلن مغادرة 40 من مواطنيها قطاع غزة

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن نحو 40 مواطنا إسبانيا غادروا قطاع غزة اليوم الاثنين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وهؤلاء الأشخاص ضمن مجموعة تتألف من 140 إلى 170 مواطنا إسبانيا وأفرادا من عائلاتهم، بعضهم يحمل جنسية مزدوجة، طلبوا إجلاءهم من القطاع الفلسطيني.

وقال ألباريس في مؤتمر صحفي "أؤكد أن 33 إسبانيا من أصول فلسطينية تحديدا وسبعة من أفراد عائلاتهم قد عبروا بالفعل نقطة التفتيش المصرية على الحدود بين غزة ومصر في رفح".

وأضاف أن المجموعة استقلت الحافلات بالفعل برفقة موظفين من السفارة الإسبانية وهم في طريقهم إلى القاهرة.

وقال ألباريس إن إسبانيا حصلت على موافقة إسرائيل لإجلاء نحو 80 فردا آخر من غزة غدا الثلاثاء.