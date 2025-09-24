إسبانيا تصعّد.. الحظر العسكري يدفع العلاقات مع تل أبيب إلى "نقطة اللاعودة"

أعلنت الحكومة الإسبانية اعتماد حظرٍ كليّ على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ضمن حزمة من الإجراءات تهدف إلى وقف ما وصفه رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، بـ"الإبادة الجماعية في غزة".

حظر شامل واستثنائي

وبحسب "ديفينس بوست"، فإن القرار يشمل حظر جميع الصادرات إلى إسرائيل من المواد الدفاعية والمنتجات أو التقنيات مزدوجة الاستخدام، إضافة إلى منع استيراد هذه المعدات إلى إسبانيا، كما يحظر طلبات عبور وقود الطائرات ذات الاستخدام العسكري المحتمل، ويمنع استيراد منتجات من المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين.

من جهته أشار وزير الاقتصاد كارلوس كويربو إلى أن "هذا المرسوم خطوة كبيرة للأمام، ويعد رائدًا على المستوى الدولي فيما يتعلق بحظر الأسلحة الكامل على إسرائيل"، وأضاف أن القرار سيصبح ساريًا فورًا، رغم أنه بحاجة لاحقًا لموافقة البرلمان الذي يفتقر فيه تحالف سانشيز إلى أغلبية.

رد إسبانيا على العدوان

ويرى الخبراء أن هذا الحظر يأتي ضمن 9 خطوات أطلقتها الحكومة الإسبانية منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، ردًّا على هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023.

ويعد سانشيز من أبرز الأصوات الأوروبية التي انتقدت العملية العسكرية، معتبرًا ما يحدث "من أكثر الأحداث ظلامًا وفظاعة في القرن الحادي والعشرين".

الإجراء الإسباني يسلط الضوء على تصاعد الانقسام الأوروبي والدولي بشأن السياسات الإسرائيلية في غزة، وقد يفتح الباب لتقليد مشابه من قبل دول أوروبية أخرى، أو يشكل توترًا جديدًا في العلاقات الإسبانية-الإسرائيلية.