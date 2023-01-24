البيت الأبيض: تفتيش منزل بايدن تم بعد "عرض طوعي" من محاميه

وأضاف باور أن بعض الوثائق السرية و"المواد المحيطة" ترجع إلى فترة ولاية بايدن في مجلس الشيوخ، حيث مثل ولاية ديلاوير من 1973 إلى 2009. وأردف أن وثائق أخرى كانت من فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من 2009 حتى 2017.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز "كان هذا عرضا طوعيا واستباقيا من المحامين الشخصيين للرئيس إلى وزارة العدل للوصول إلى المنزل".

ورفض سامز تقديم تفاصيل أكثر عن المحتوى الدقيق للمواد المأخوذة من منزل ويلمنجتون. وقال البيت الأبيض إن بايدن كان يحاط علما بما يجري خلال هذه العملية.