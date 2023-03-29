تقرير: دول أوروبية تستعين بتركيا لسد نقص مخزونها من السلاح
توسعت الصناعات العسكرية التركية بشكل كبير نتيجة الطلب المتزايد عليها من الشرق الأوسط ومناطق أخرى، وستشهد ازدهارًا غير مسبوق في السنوات المقبلة بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرته شبكة أخبار أمريكية.
وأوضحت "سي إن بي سي" في تقرير، أمس الثلاثاء، أن إنتاج معظم الشركات الدفاعية التركية تم حجزه لعدة أعوام قادمة من قبل دول أوروبية غربية، تسعى لسد النقص في معداتها العسكرية، بسبب تزويدها لأوكرانيا بأسلحة مختلفة.
ولفتت الشبكة إلى أن "الطائرات دون طيار المستخدمة في حرب أوكرانيا، والصراع بين أذربيجان وأرمينيا، ليست السلاح الوحيد الذي يرفع من مكانة تركيا كلاعب متنام في صناعة الدفاع العالمية".
لافتة إلى أن "العدد الهائل من الصفقات الدولية التي أبرمتها شركات الدفاع التركية في الأعوام القليلة الماضية، والارتفاع السريع في الطلب والاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير، مصدر متزايد في قوة العلاقات الخارجية لتركيا".
مستوى قياسي
ووفقًا للشبكة، فإنه "في عام 2022، سجلت صادرات السلاح في تركيا مستوى قياسيًّا قدره نحو 4.4 مليار دولار، وهو رقم أكبر من ميزانيات الدفاع السنوية لبعض الدول الأوروبية".
وذكرت أن "تركيا تسعى لتجاوز تلك القيمة العام الجاري، بعد أن وضعت هدفًا للوصول إلى صادارات دفاعية بقيمة 6 مليارات دولار".
ولفتت إلى أن "عائدات الصادرات الدفاعية الخارجية قفزت بنسبة 42٪ بين عامي 2020 و2021، إذ شكلت العقود الأجنبية ما يصل إلى 90٪ من عائدات بعض الشركات التركية"، مشيرة إلى أن "تركيا هي موطن لنحو 2000 شركة في هذا القطاع".
وقالت إن "جذور هذا التحول تعود إلى أوائل العقد الأول من القرن الجاري، عندما حددت أنقرة إستراتيجية لبناء قطاع دفاع حديث ومستدام ذاتيًّا وتشجيع الاستثمار المحلي".
وأوضحت أن "مشروع الرئيس رجب طيب أردوغان الممتد على مدى عقدين من الزمن، والذي لا يزال يشهد استثمارات حكومية قوية في الشركات المحلية، يؤتي ثماره بعد أن عززت مبيعات الأسلحة نفوذ تركيا في الخارج".
وفي تقرير أخير، قال "المجلس الأطلسي" في واشنطن إن مبيعات الأسلحة والتقنيات، وخاصة الطائرات دون طيار، "ساعدت تركيا على تحسين العلاقات" دوليًّا، لا سيما مع "دول مثل كازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وأذربيجان، وحتى إقامة علاقات جديدة مع مختلف البلدان الأخرى".
إمداد الناتو
وقالت الشبكة في تقريرها: "بينما يتسابق حلفاء الناتو على تزويد أوكرانيا بالأسلحة لمحاربة روسيا، فإن العديد من هؤلاء الحلفاء - لا سيما في أوروبا الغربية – بدؤوا يعانون بشدة من نقص في مخزوناتهم من الأسلحة، ويقول مصنعو الدفاع الأتراك إن منتجاتهم محجوزة على مدى السنوات العديدة القادمة من أجل إعادة ملء مخزونات الناتو".
ونقلت الشبكة عن أمين أونر، رئيس شركة الدفاع التركية "مجموعة أسان"، قوله: "لقد أوجدت الحرب الأوكرانية طلبًا كبيرًا. حتى الدول غير المشاركة في الحرب تقوم بملء مخزوناتها الدفاعية. إننا نقوم بالفعل بمضاعفة قدرتنا التصنيعية لتلبية الطلب الشديد، وخاصة من دول الناتو".
وأضاف أونر: "تم حجز جميع الشركات المصنعة للمعدات الدفاعية في تركيا لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل".
لافتًا إلى أن شركته "لا تزود أسلحة لأوكرانيا، لكنها يمكن أن تفعل ذلك إذا طلبت منها الحكومة التركية".