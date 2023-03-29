تقرير: دول أوروبية تستعين بتركيا لسد نقص مخزونها من السلاح

مستوى قياسي

ووفقًا للشبكة، فإنه "في عام 2022، سجلت صادرات السلاح في تركيا مستوى قياسيًّا قدره نحو 4.4 مليار دولار، وهو رقم أكبر من ميزانيات الدفاع السنوية لبعض الدول الأوروبية".

وذكرت أن "تركيا تسعى لتجاوز تلك القيمة العام الجاري، بعد أن وضعت هدفًا للوصول إلى صادارات دفاعية بقيمة 6 مليارات دولار".

ولفتت إلى أن "عائدات الصادرات الدفاعية الخارجية قفزت بنسبة 42٪ بين عامي 2020 و2021، إذ شكلت العقود الأجنبية ما يصل إلى 90٪ من عائدات بعض الشركات التركية"، مشيرة إلى أن "تركيا هي موطن لنحو 2000 شركة في هذا القطاع".

وقالت إن "جذور هذا التحول تعود إلى أوائل العقد الأول من القرن الجاري، عندما حددت أنقرة إستراتيجية لبناء قطاع دفاع حديث ومستدام ذاتيًّا وتشجيع الاستثمار المحلي".

وأوضحت أن "مشروع الرئيس رجب طيب أردوغان الممتد على مدى عقدين من الزمن، والذي لا يزال يشهد استثمارات حكومية قوية في الشركات المحلية، يؤتي ثماره بعد أن عززت مبيعات الأسلحة نفوذ تركيا في الخارج".