الاتحاد الأوروبي يتفق على زيادة صندوق يمول المساعدة العسكرية لأوكرانيا
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على زيادة الحد الأقصى لصندوق يُستخدم في تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمقدار 3.5 مليار يورو (3.8 مليار دولار) ليصل إلى أكثر من 12 مليار يورو.
وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل طلب من حكومات الدول الأعضاء رفع السقف المالي لمرفق السلام الأوروبي، الذي خصص بالفعل مساعدات عسكرية بنحو 4.6 مليار يورو لأوكرانيا.
وقال بوريل في بيان "سيضمن قرار اليوم مجددًا أن يكون لدينا التمويل لمواصلة تقديم دعم عسكري ملموس للقوات المسلحة لشركائنا".
وأضاف "أثبت المرفق أهميته، لقد غير تمامًا طريقة دعمنا لشركائنا في مجال الدفاع، إنه يجعل الاتحاد الأوروبي وشركاءه أقوى".
وأنشأ الاتحاد الأوروبي مرفق السلام الأوروبي العام 2021 بهدف مساعدة الدول النامية في شراء المعدات العسكرية، لكن الاتحاد المكون من 27 عضوًا سرعان ما قرر استخدامه لتوفير أسلحة لأوكرانيا بعد اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير/ شباط من العام الماضي.
والصندوق منفصل عن ميزانية الاتحاد الأوروبي غير المسموح باستخدامها في تمويل عمليات عسكرية.
ويسمح الصندوق لدول الاتحاد الأوروبي التي تزود أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة باسترداد جزء من التكلفة.
وتسهم دول الاتحاد الأوروبي في الصندوق حسب حجم اقتصاداتها.