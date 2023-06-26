الاتحاد الأوروبي يتفق على زيادة صندوق يمول المساعدة العسكرية لأوكرانيا‎

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على زيادة الحد الأقصى لصندوق يُستخدم في تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمقدار 3.5 مليار يورو (3.8 مليار دولار) ليصل إلى أكثر من 12 مليار يورو.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل طلب من حكومات الدول الأعضاء رفع السقف المالي لمرفق السلام الأوروبي، الذي خصص بالفعل مساعدات عسكرية بنحو 4.6 مليار يورو لأوكرانيا.