استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس رسميًّا

وأكد والاس رحيله، الذي أُعلن عنه الشهر الماضي، في رسائل متبادلة مع رئيس الوزراء.

وقد تم ربط كلٍّ من وزير القوات المسلحة جيمس هيبي والسكرتير الأول للخزانة جون جلين بهذا الدور.

ومن المتوقع أن تكون التغييرات في الحكومة اليوم محدودة، بعد تراجع سوناك عن إجراء إصلاح كبير.

ولعب والاس، الذي خدم في ظل ثلاثة رؤساء وزراء في منصبه الحالي، دورًا رئيسًا في رد المملكة المتحدة على الحرب الروسية الأوكرانية، وكان حليفًا وثيقًا لبوريس جونسون.

ولأنه يتمتع بشعبية كبيرة بين أعضاء حزب المحافظين، فقد كان يُنظر إليه في وقت من الأوقات على أنه منافس محتمل على القيادة.

واستبعد بن والاس نفسه من الترشح لزعامة المحافظين العام الماضي، على الرغم من أنه كان من أوائل المرشحين في السباق ليحل محل جونسون.

وسيتولى خليفته هذا الدور البارز مع استمرار الحرب في أوكرانيا.