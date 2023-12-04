بتهمة التجسّس لكوبا.. الولايات المتحدة تعتقل سفيرها السابق لدى بوليفيا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا اعتقلت السفير الأمريكي السابق لدى بوليفيا مانويل روتشا، بتهمة التجسس لصالح كوبا.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين على مجرى التحقيق للوكالة الأمريكية "أف بي آي"، أنه تم إلقاء القبض على روتشا "73 عامًا" يوم الجمعة الماضي.

وأوضح المصدران، أن "وزارة العدل الأمريكية تتهم روتشا بالعمل لترويج مصالح الحكومة الكوبية"، وتعهدت الوزارة بنشر معلومات تفصيلية حول القضية في جلسة المحكمة اليوم الاثنين.

وحسب الوكالة، فقد عمل روتشا في أعلى منصب دبلوماسي أمريكي في الأرجنتين في الفترة من عام 1997 إلى عام 2000. كما أوضحت أنه أثناء عمله سفيرًا للولايات المتحدة في بوليفيا منذ عام 2002، تدخّل بشكل مباشر في السباق الرئاسي لعام 2002.

ووفق الوكالة، فقد حذر الدبلوماسي المذكور، سلطات بوليفيا قبل عدة أسابيع من التصويت من أن الولايات المتحدة ستُوقف مساعداتها لهذه الدولة إذا تم انتخاب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس.