العالم

"الحرب الأخيرة".. إيران تتأهب لمواجهة "أسوأ الاحتمالات" ضد إسرائيل

رحيم صفوي
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 10:31 م

حذر اللواء رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني، مساء الأحد، من أن الحرب المقبلة مع إسرائيل "قد تكون الأخيرة"، وبعدها لن تكون هناك حروب أخرى، كاشفاً عن تأهب بلاده لمواجهة "أسوأ الاحتمالات".

وقال صفوي، في تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية، إن اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل وارد "في أي لحظة"، مؤكداً أن الجيش الإيراني وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع "أسوأ الاحتمالات"، حسب تعبيره.

وأضاف: "الهدنة قد تنتهي في أي لحظة. أرجح أن تندلع حرب جديدة، وقد تكون الأخيرة، وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم"،  داعياً إلى "تعزيز الاستراتيجية الهجومية لإيران على مختلف المستويات".

وتابع مستشار المرشد: "نحن العسكريون نقوم بوضع السيناريوهات، ونأخذ في الاعتبار أسوأها ونستعد لها.. لسنا في حالة هدنة، نحن في وضع حرب قد تندلع في أي وقت، إذ لا توجد أي بروتوكولات أو اتفاقيات موقعة بيننا وبين أمريكا أو إسرائيل".

في السياق نفسه، شددت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على أن "أي خطأ في الحسابات من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل "سيقابل بمفاجآت جديدة وإجراءات أشد قوة وتأثيراً".

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مع تأكيد المسؤولين الإيرانيين على استمرار طهران في تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية لضمان الردع وفرض معادلات جديدة في المنطقة.

